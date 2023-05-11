Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 5 вражеских БпЛА различных типов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад горюче-смазочных материалов, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки враг нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки, Донецкой области. Также оккупанты нанесли 45 авиационных ударов и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области.
Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отмечают в Генштабе.
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