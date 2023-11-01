Генштаб про ситуацію на фронті: протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні протягом доби, 1 листопада, відбулось 43 бойових зіткнення, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, загалом ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Крім того, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 ракети та 18 ударних БпЛА.
"Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення", - додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 301 490 осіб, 5223 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.