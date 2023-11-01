Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток произошло более 40 боевых столкновений
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине в течение суток, 1 ноября, состоялось 43 боевых столкновения, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, в целом враг нанес 4 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Кроме того, российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 20 ударных БпЛА типа “Shahed-136/131”. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 3 ракеты и 18 ударных БпЛА.
"Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения", - добавили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 301 490 человек, 5223 танков и сотен единиц другой военной техники.