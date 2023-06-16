Генштаб: окупанти викрадають патріотів України та облаштовують нові катівні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує викрадати громадян України з патріотичною позицією, а також облаштовувати нові катівні для їхнього утримання. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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“На тимчасово зайнятих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання”, - йдеться у повідомленні.
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Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі школи підрозділи фсб рф проводять допити.
Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.
Нагадаємо
Доповідачка ООН з питань катувань Еліс Джилл Едвардс сьогодні висловила занепокоєння повідомленнями та свідченнями, які, за її словами, ймовірно, вказують на те, що російські збройні сили в Україні послідовно та навмисно завдають сильних фізичних та психологічних страждань цивільним людям та військовополоненим.