Генштаб: оккупанты похищают патриотов Украины и обустраивают новые пыточные

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“На временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых пыточных для их содержания”, - говорится в сообщении.

Детали

В частности, один из таких застенков российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Большие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения фсб рф проводят допросы.

Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки.

Напомним

Докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс сегодня выразила обеспокоенность сообщениями и свидетельствами, которые, по ее словам, вероятно, указывают на то, что российские вооруженные силы в Украине последовательно и намеренно причиняют сильные физические и психологические страдания гражданским людям и военнопленным.