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Генштаб: оккупанты похищают патриотов Украины и обустраивают новые пыточные

Киев • УНН

 • 1105797 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. На временно оккупированных территориях враг продолжает похищать граждан Украины с патриотической позицией, а также обустраивать новые пыточные для их содержания. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: оккупанты похищают патриотов Украины и обустраивают новые пыточные

Цитата 

“На временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых пыточных для их содержания”, - говорится в сообщении. 

Детали 

В частности, один из таких застенков российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Большие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения фсб рф проводят допросы.

Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки. 

Напомним 

Докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс сегодня выразила обеспокоенность сообщениями и свидетельствами, которые, по ее словам, вероятно, указывают на то, что российские вооруженные силы в Украине последовательно и намеренно причиняют сильные физические и психологические страдания гражданским людям и военнопленным.

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