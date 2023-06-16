Генштаб: оккупанты похищают патриотов Украины и обустраивают новые пыточные
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. На временно оккупированных территориях враг продолжает похищать граждан Украины с патриотической позицией, а также обустраивать новые пыточные для их содержания. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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“На временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых пыточных для их содержания”, - говорится в сообщении.
Детали
В частности, один из таких застенков российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Большие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения фсб рф проводят допросы.
Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки.
Напомним
Докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс сегодня выразила обеспокоенность сообщениями и свидетельствами, которые, по ее словам, вероятно, указывают на то, что российские вооруженные силы в Украине последовательно и намеренно причиняют сильные физические и психологические страдания гражданским людям и военнопленным.