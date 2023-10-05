Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 280 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 280 470 осіб, 4757 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 280 470 (+580) осіб,
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- танків ‒ 4757 (+12),
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- бойових броньованих машин ‒ 9052 (+26),
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- артилерійських систем – 6643 (+31),
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- РСЗВ – 804 (+2),
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- засобів ППО ‒ 540 (+0),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+8),
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- крилатих ракет ‒ 1530 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8980 (+18),
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- спеціальної техніки ‒ 948 (+2).
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Доповнення
Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу.