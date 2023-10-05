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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 280 тысяч

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 280 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 280 470 человек, 4757 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 280 470 (+580) человек,
  • танков ‒ 4757 (+12),
  • боевых бронированных машин ‒ 9052 (+26),
  • артиллерийских систем – 6643 (+31),
  • РСЗО – 804 (+2),
  • средств ПВО ‒ 540 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+8),
  • крылатых ракет ‒ 1530 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0),
  • подводных лодок - 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8980 (+18),
  • специальной техники - 948 (+2).

Дополнение

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу.

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