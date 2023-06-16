Генштаб: авіація ЗСУ за добу завдала 14 ударів по окупантах та знищила 3 дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 3 розвідувальних БпЛА. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться повідомленні.
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У Генштабі також додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника та 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єктів противника.
Нагадаємо
Підрозділи Збройних сил України мали успіх під час наступу на декількох напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.