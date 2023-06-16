Генштаб: авиация ВСУ за сутки нанесла 14 ударов по оккупантам и уничтожила 3 дрона

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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится сообщении.

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В Генштабе также добавили, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника и 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.

Напомним

Подразделения Вооруженных сил Украины имели успех во время наступления на нескольких направлениях, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.