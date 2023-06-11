Генштаб: армія рф відправлятиме “порушників” та дезертирів до штурмових рот
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Ворожа армія відправлятиме до штурмових рот своїх солдатів, які не виконуватимуть наказ, а також дезертирів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії, відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства.
Для розв'язання цих проблем начальник генерального штабу збройних сил рф прийняв рішення, згідно з яким командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих “м’ясних штурмах”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В окупованому Бердянську на території моргу помітили близько 10 санітарних автомобілів та рефрежиратори