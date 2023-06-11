Генштаб: армия рф будет отправлять "нарушителей" и дезертиров в штурмовые роты

Детали

Из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений относительно будущих перспектив, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства.

Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил рф принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых “м’ясных штурмах”.

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