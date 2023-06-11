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Генштаб: армия рф будет отправлять "нарушителей" и дезертиров в штурмовые роты

Киев • УНН

 • 168118 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Вражеская армия будет отправлять в штурмовые роты своих солдат, которые не будут выполнять приказ, а также дезертиров. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: армия рф будет отправлять "нарушителей" и дезертиров в штурмовые роты

Детали 

Из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений относительно будущих перспектив, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства. 

Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил рф принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых “м’ясных штурмах”.

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