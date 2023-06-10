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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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В окупованому Бердянську на території моргу помітили близько 10 санітарних автомобілів та рефрежиратори

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. На території моргу в окупованому Бердянську відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

В окупованому Бердянську на території моргу помітили близько 10 санітарних автомобілів та рефрежиратори

Деталі

За даними Генштабу, противник продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати. У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу.

На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується, додали у Генштабі.

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Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 214 660 осіб, 3909 танка та сотень одиниць військової техніки.

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