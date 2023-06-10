В оккупированном Бердянске на территории морга заметили около 10 санитарных автомобилей и рефрежираторы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На территории морга в оккупированном Бердянске отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть. Во временно захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга.
На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого соприкосновения продолжается, добавили в Генштабе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, враг ведет оборонительные действия - Минобороны
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 214 660 человек, 3909 танка и сотен единиц военной техники.