В оккупированном Бердянске на территории морга заметили около 10 санитарных автомобилей и рефрежираторы

Детали

По данным Генштаба, противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть. Во временно захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга.

На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого соприкосновения продолжается, добавили в Генштабе.

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Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 214 660 человек, 3909 танка и сотен единиц военной техники.