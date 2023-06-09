На Запорізькому напрямку тривають позиційні бої, ворог веде оборонні дії - Міноборони

Цитата

"Південь. На Запорізькому напрямку противник веде оборонні дії. Тривають позиційні бої", - повідомила Маляр.

Деталі

Заступниця міністра оборони при цьому вказала, що на всіх ділянках фронту ситуація напружена, і Схід - епіцентр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони назвали способи росіян "витягувати" потрібну інформацію про Україну

Доповнення

8 червня Маляр повідомляла, що на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні. І що тривають бої за Велику Новосілку.

При цьому 9 червня мер Мелітополя Іван Федоров сьогодні зауважував, що "ми мовчимо, а в окупантів на Запорізькому напрямку істерика". "Уже другу добу тільки і скиглять, як «героїчно відбивають» атаки ЗСУ. Роспропаганда безсила: людей намагаються переконати, що «все в порядкє і расєя тут навсегда». Проте марно", - написав він у Telegram, додавши, що окупанти "щодня збирають врожай гарячої літньої бавовни".