Міноборони про ситуацію на фронті: ідуть бої за селище Велика Новосілка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Тривають бої між ЗСУ та окупантами за селище Велика Новосілка на Новопалівському напрямку на Донеччині. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram, передає УНН.
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“Тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку“, - заявила Маляр.
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Також, за її словами, на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні.
Стосовно ситуації на Сході Маляр повідомила, що окупанти безуспішно намагаються наступити на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках.
На Бахмутському напрямку, за словами Маляр, тривають бої, ведуться активні дії ЗСУ.
На Куп’янському та Шахтарському напрямках - ворог завдає авіаційні удари, здійснює обстріли.
На Мар’їнському напрямку також тривають бої. ЗСУ відбили численні атаки окупанта в районі міста Мар’їнка і завдала йому значних втрат, наголосила Маляр.
Доповнення
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ, за добу є просування від 200 до 1100 метрів.