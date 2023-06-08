Минобороны о ситуации на фронте: идут бои за поселок Великая Новоселка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Продолжаются бои между ВСУ и оккупантами за поселок Великая Новоселка на Новопаловском направлении в Донецкой области. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram, передает УНН.
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“Продолжаются бои за Великую Новоселку на Новопаловском направлении“, - заявила Маляр.
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Также, по ее словам, на Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне.
Относительно ситуации на Востоке Маляр сообщила, что оккупанты безуспешно пытаются наступить на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.
На Бахмутском направлении, по словам Маляр, продолжаются бои, ведутся активные действия ВСУ.
На Купянском и Шахтерском направлениях - враг наносит авиационные удары, осуществляет обстрелы.
На Марьинском направлении также продолжаются бои. ВСУ отбили многочисленные атаки оккупанта в районе города Марьинка нанесли ему значительные потери, подчеркнула Маляр.
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Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление, за сутки есть продвижение от 200 до 1100 метров.