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Минобороны о ситуации на фронте: идут бои за поселок Великая Новоселка

Киев • УНН

 • 472800 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Продолжаются бои между ВСУ и оккупантами за поселок Великая Новоселка на Новопаловском направлении в Донецкой области. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram, передает УНН.

Минобороны о ситуации на фронте: идут бои за поселок Великая Новоселка

Цитата

“Продолжаются бои за Великую Новоселку на Новопаловском направлении“, - заявила Маляр.

Дополнение

Также, по ее словам, на Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне.

Относительно ситуации на Востоке Маляр сообщила, что оккупанты безуспешно пытаются наступить на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении, по словам Маляр, продолжаются бои, ведутся активные действия ВСУ.

На Купянском и Шахтерском направлениях - враг наносит авиационные удары, осуществляет обстрелы.

На Марьинском направлении также продолжаются бои. ВСУ отбили многочисленные атаки оккупанта в районе города Марьинка нанесли ему значительные потери, подчеркнула Маляр.

Дополнение

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление, за сутки есть продвижение от 200 до 1100 метров.

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