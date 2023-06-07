На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ, за добу є просування від 200 до 1100 метрів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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"Епіцентром бойових дій залишається схід. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів", - написала Маляр.
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З її слів, ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. "Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту", - зазначила посадовиця.
Маляр вказала, що "вагнерівці" залишаються подекуди у тилових підрозділах. "Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія рф, задіює десантно-штурмові загони", - зазначила вона.
"Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола - це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - повідомила Маляр.
Доповнення
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, а російська армія втрачає позиції під Бахмутом.