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На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление - Маляр

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. На Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление, за сутки есть продвижение от 200 до 1100 метров, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление - Маляр

Цитата

"Эпицентром боевых действий остается восток. На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление. За прошедшие сутки, имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров", - написала Маляр.

Детали

По ее словам, враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. "Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для защиты", - отметила чиновница.

Маляр указала, что "вагнеровцы" остаются кое-где в тыловых подразделениях. "По состоянию на сейчас боевые действия ведет регулярная армия рф, задействует десантно-штурмовые отряды", - отметила она.

"Так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается в том числе благодаря заранее подготовленным укреплениям. Вся местность вокруг - это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально", - сообщила Маляр.

Дополнение

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, а российская армия теряет позиции под Бахмутом.

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