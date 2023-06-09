На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, враг ведет оборонительные действия - Минобороны

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"Юг. На Запорожском направлении противник ведет оборонительные действия. Продолжаются позиционные бои", - сообщила Маляр.

Детали

Замминистра обороны при этом указала, что на всех участках фронта ситуация напряженная, и Восток - эпицентр.

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Дополнение

8 июня Маляр сообщала, что на Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне. И что продолжаются бои за Великую Новоселку.

При этом 9 июня мэр Мелитополя Иван Федоров сегодня замечал, что "мы молчим, а у оккупантов на Запорожском направлении истерика". "Уже вторые сутки только и ноют, как «героически отражают» атаки ВСУ. Роспропаганда бессильна: людей пытаются убедить, что «все в порядке и расея здесь навсегда». Однако тщетно", - написал он в Telegram, добавив, что оккупанты "ежедневно собирают урожай горячего летнего хлопка".