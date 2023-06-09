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На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, враг ведет оборонительные действия - Минобороны

Киев • УНН

 • 226448 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, при этом российские войска ведут оборонительные действия. Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает УНН.

На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, враг ведет оборонительные действия - Минобороны

Цитата

"Юг. На Запорожском направлении противник ведет оборонительные действия. Продолжаются позиционные бои", - сообщила Маляр.

Детали

Замминистра обороны при этом указала, что на всех участках фронта ситуация напряженная, и Восток - эпицентр.

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Дополнение

8 июня Маляр сообщала, что на Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне. И что продолжаются бои за Великую Новоселку.

При этом 9 июня мэр Мелитополя Иван Федоров сегодня замечал, что "мы молчим, а у оккупантов на Запорожском направлении истерика". "Уже вторые сутки только и ноют, как «героически отражают» атаки ВСУ. Роспропаганда бессильна: людей пытаются убедить, что «все в порядке и расея здесь навсегда». Однако тщетно", - написал он в Telegram, добавив, что оккупанты "ежедневно собирают урожай горячего летнего хлопка".

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