Ще плюс 890: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів

КИЇВ. 10 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 214 660 осіб, 3909 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.