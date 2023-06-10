Ще плюс 890: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 214 660 осіб, 3909 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складуl ‒ близько 214 660 (+890) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3909 (+8) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од,
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- артилерійських систем – 3717 (+15) од,
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- РСЗВ – 600 (+1) од,
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- засоби ППО ‒ 362 (+3) од,
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- літаків – 314 (+0) од,
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- гелікоптерів – 299 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16),
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- крилаті ракети ‒ 1176 (+5),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од,
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- спеціальна техніка ‒ 507 (+5).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів.