Еще плюс 890: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 214 660 человек, 3909 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 214 660 (+890) человек ликвидировано,
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- танков - 3909 (+8) ед,
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- боевых бронированных машин - 7607 (+7) ед,
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- артиллерийских систем – 3717 (+15) ед,
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- РСЗО – 600 (+1) ед,
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- средства ПВО - 362 (+3) ед,
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- самолетов – 314 (+0) ед,
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- вертолетов – 299 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3263 (+16),
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- крылатые ракеты - 1176 (+5),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6428 (+18) ед,
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- специальная техника - 507 (+5).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов.