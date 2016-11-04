Генсек Ради Європи занепокоєний умовами утримання у в’язниці російського активіста І.Дадіна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд в телефонній розмові з міністром юстиції Російської Федерації Олександром Коноваловим висловив занепокоєння щодо ситуації з Ільдаром Дадіним, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За словами Яґланда, 3 листопада, він мав телефонну розмову з міністром юстиції Росії Олександром Коноваловим, під час якої висловив занепокоєння щодо ситуації з І.Дадіним.
Зазначається, що Т.Яґланд закликав О.Коновалова до проведення прозорого розслідування інформації про побиття І.Дадіна та співпраці з Радою Європи щодо реформи пенітенціарної системи у Росії.
В своєю чергою О.Коновалов пообіцяв Яґланду, що у Росії буде проведене прозоре розслідування цієї ситуації.
Повідомляється, про те, що Ільдара Дадіна катують у колонії, розповіла його дружина Анастасія Зотова. Вона зазначила, що активісту погрожували вбивством, якщо він буде скаржитися на побиття.
Натомість, у Федеральній службі Росії з виконання покарань і Слідчому комітеті заявили, що медики не виявили слідів побоїв на тілі ув’язненого.
І.Дадін відбуває 2,5-річне ув’язнення. Його засудили у грудні 2015 року. Він став першим активістом, засудженим за неодноразову участь в опозиційних мітингах і пікетах. «Меморіал» визнав Дадіна політв’язнем.
Як повідомляв УНН, у Москві кілька десятків людей вийшли на пікет до будівлі Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) після того, як засуджений активіст Ільдар Дадін повідомив, що його катували в колонії.