Генсек Совета Европы обеспокоен условиями содержания в тюрьме российского активиста И.Дадина

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15 марта, 19:03 • 114225 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в телефонном разговоре с министром юстиции Российской Федерации Александром Коноваловым выразил обеспокоенность ситуацией с Ильдаром Дадином, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Ягланда, 3 ноября он имел телефонный разговор с министром юстиции России Александром Коноваловым, во время которого выразил обеспокоенность ситуацией с И.Дадином.

Отмечается, что Т.Ягланд призвал А.Коновалова к проведению прозрачного расследования информации об избиении И.Дадина и сотрудничеству с Советом Европы по реформе пенитенциарной системы в России.

В свою очередь А.Коновалов пообещал Ягланду, что в России будет проведено прозрачное расследование этой ситуации.

Сообщается о том, что Ильдара Дадина пытают в колонии, рассказала его жена Анастасия Зотова. Она отметила, что активисту угрожали убийством, если он будет жаловаться на избиение.

Зато в Федеральной службе России по исполнению наказаний и Следственном комитете заявили, что медики не обнаружили следов побоев на теле заключенного.

И.Дадин отбывает 2,5-летнее заключение. Его осудили в декабре 2015 года. Он стал первым активистом, осужденным за неоднократное участие в оппозиционных митингах и пикетах. "Мемориал" признал Дадина политзаключенным.

Как сообщал УНН, в Москве несколько десятков человек вышли на пикет к зданию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после того, как осужденный активист Ильдар Дадин сообщил, что его пытали в колонии.

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