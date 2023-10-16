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Генсек НАТО розповів Орбану про важливість підтримки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану про важливість підтримки України, передає УНН.

Генсек НАТО розповів Орбану про важливість підтримки України

Цитата

«Спілкувався з Віктором Орбаном про ситуацію в Україні та важливість нашої підтримки. У час посилення нестабільності та глобальної конкуренції ми повинні продовжувати міцно стояти разом у НАТО», - написав Столтенберг в Х (Twitter).
Столтенберг також зазначив, що вони розглянули питання про майбутнє членство Швеції в Альянсі.

Доповнення

На четвертому засіданні угорсько-української міжурядової робочої групи з питань освіти державний секретар МЗСУ Угорщини Левент Мадяр визнав, що Угорщина блокувала вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців.

Bloomberg повідомляв, що Угорщина запропонувала розділити пакет ЄС у розмірі 50 мільярдів євро для України. Обгрунтувавши занепокоєння тим, що економічна підтримка Києва може бути менш інтенсивною на тлі того, що США виділили свіжі гроші для країни у рамках тимчасового пакету витрат.

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