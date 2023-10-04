Угорський уряд пропонує ЄС розділити пакет допомоги Україні - Bloomberg

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Минулого тижня Угорщина повідомила державам-членам, що на даному етапі для України буде достатньо 25 мільярдів євро. ЄС має оцінити внесок в середині періоду виплати 2024-2027 років, коли можна буде надати ще 25 мільярдів євро залежно від потреб України, додали люди.

Незважаючи на широкий консенсус в ЄС щодо надання підтримки Україні, дружній до кремля уряд Угорщини став важким партнером, оскільки він намагався заблокувати допомогу. Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана назвав низку проблем, включаючи власну нездатність отримати доступ до важливих фондів ЄС через проблеми верховенства права та корупції, а також те, що, за його словами, є поганим поводженням сусіда з етнічною угорською меншиною.

Нагадаємо

Європейська комісія збирається розморозити фінансування для Угорщини обсягом 13 млрд євро, що може забезпечити підтримку угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана для поповнення бюджету ЄС та допомоги Україні.