FT: ЄС планує розморозити 13 млрд євро для Угорщини заради можливої допомоги Україні

Деталі

"Європейська комісія готується виділити мільярди євро із фондів ЄС Угорщині, які нині заморожені через побоювання з приводу верховенства закону, що могло б забезпечити підтримку Будапештом збільшення бюджету блоку та значну фінансову допомогу Україні", - ідеться у повідомленні.

Вивільнення коштів, які були заморожені з грудня минулого року, зазначає видання, "ознаменувало б перемогу прем'єр-міністра Віктора Орбана, який заприсягся не погоджуватися на жодне збільшення бюджету ЄС, допоки доступ до нього Угорщині не буде відновлено".

"Єврокомісія має намір розморозити близько 13 млрд євро фінансування до кінця листопада", повідомили FT три чиновники, поінформовані про перебіг обговорень. Двоє з них заявили, що виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитись підтримкою Орбана збільшення бюджету.

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Угорщина провела судову реформу у травні у відповідь на вимоги Брюсселя, яка дозволить Єврокомісії розблокувати 13 мільярдів євро, що становить понад половину замороженого фінансування, повідомили урядовці на умовах анонімності.

Представник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер повідомив, що 26 вересня Брюссель звернувся до угорського уряду з проханням роз'яснити деякі деталі реформ. "Щойно Угорщина відповість на ці питання, Комісія продовжить свою оцінку", - додав він.

"Прогрес у відновленні доступу Угорщини до цих фондів відбувається на тлі прагнення Брюсселя заручитись одностайною підтримкою свого збільшеного бюджету до кінця року, зокрема, для забезпечення продовження фінансової допомоги Києву", - вказує видання.

Відчуття невідкладності, як вказується, посилюється рішенням Конгресу США минулого тижня відмовитись від допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів, щоб узгодити новий законопроект про державне фінансування.

Єврокомісія запропонувала збільшити загальний бюджет ЄС на 66 млрд євро для покриття збільшених витрат, частина яких сприятиме програмі фінансової підтримки України на 50 млрд євро, яка допоможе покрити її витрати на наступні чотири роки.

Декілька столиць заперечували проти розміру пропонованого збільшення, включаючи Берлін, вказує видання. Поповнення бюджету потребує підтримки з боку всіх 27 країн-членів, які будуть зобов'язані внести додаткові внески зі своїх національних бюджетів.

Будь-яке рішення розблокувати платежі Будапешту, як повідомляється, швидше за все, спровокує засудження з боку Європейського парламенту, який неодноразово вимагав жорсткої позиції щодо уряду Орбану. Євроарламент не має офіційних повноважень блокувати виплати столицям, але він може затримати потенційну угоду про збільшення бюджету ЄС.

Представник міністерства Угорщини у справах ЄС відмовився від коментарів.

Доповнення

ЄС у грудні минулого року заморозив 22 мільярди євро у фондах гуртування (Cohesion Fund), виділених Угорщині, після того, як вирішив, що вона не дотримується правил, що захищають права людини та верховенство закону. Фонди гуртування покликані допомогти менш розвиненим членам блоку з 27 країн закрити інвестиційний дефіцит та покращити свою інфраструктуру.