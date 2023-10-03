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FT: ЕС планирует разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради возможной помощи Украине

FT: ЕС планирует разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради возможной помощи Украине

Киев • УНН

 • 1228899 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Европейская комиссия собирается разморозить финансирование для Венгрии в размере 13 млрд евро, что может обеспечить поддержку венгерского премьер-министра Виктора Орбана для пополнения бюджета ЕС и помощи Украине, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Европейская комиссия готовится выделить миллиарды евро из фондов ЕС Венгрии, которые сейчас заморожены из-за опасений по поводу верховенства закона, что могло бы обеспечить поддержку Будапештом увеличения бюджета блока и значительную финансовую помощь Украине", - говорится в сообщении.

Высвобождение средств, которые были заморожены с декабря прошлого года, отмечает издание, "ознаменовало бы победу премьер-министра Виктора Орбана, который поклялся не соглашаться ни на какое увеличение бюджета ЕС, пока доступ к нему Венгрии не будет восстановлен".

"Еврокомиссия намерена разморозить около 13 млрд евро финансирования до конца ноября", сообщили FT три чиновника, информированные о ходе обсуждений. Двое из них заявили, что выделение средств было частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбана увеличения бюджета.

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Венгрия провела судебную реформу в мае в ответ на требования Брюсселя, которая позволит Еврокомиссии разблокировать 13 миллиардов евро, что составляет более половины замороженного финансирования, сообщили чиновники на условиях анонимности.

Представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер сообщил, что 26 сентября Брюссель обратился к венгерскому правительству с просьбой разъяснить некоторые детали реформ. "Как только Венгрия ответит на эти вопросы, Комиссия продолжит свою оценку", - добавил он.

"Прогресс в восстановлении доступа Венгрии к этим фондам происходит на фоне стремления Брюсселя заручиться единодушной поддержкой своего увеличенного бюджета до конца года, в частности, для обеспечения продолжения финансовой помощи Киеву", - указывает издание.

Ощущение неотложности, как указывается, усиливается решением Конгресса США на прошлой неделе отказаться от помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, чтобы согласовать новый законопроект о государственном финансировании.

Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 млрд евро для покрытия возросших расходов, часть которых будет способствовать программе финансовой поддержки Украины на 50 млрд евро, которая поможет покрыть ее расходы на следующие четыре года.

Несколько столиц возражали против размера предлагаемого увеличения, включая Берлин, указывает издание. Пополнение бюджета потребует поддержки со стороны всех 27 стран-членов, которые будут обязаны внести дополнительные взносы из своих национальных бюджетов.

Любое решение разблокировать платежи Будапешту, как сообщается, скорее всего, спровоцирует осуждение со стороны Европейского парламента, который неоднократно требовал жесткой позиции в отношении правительства Орбана. Евроарламент не имеет официальных полномочий блокировать выплаты столицам, но он может задержать потенциальное соглашение об увеличении бюджета ЕС.

Представитель министерства Венгрии по делам ЕС отказался от комментариев.

Дополнение

ЕС в декабре прошлого года заморозил 22 миллиарда евро в фондах сплочения (Cohesion Fund), выделенных Венгрии, после того, как решил, что она не соблюдает правила, защищающие права человека и верховенство закона. Фонды сплочения призваны помочь менее развитым членам блока из 27 стран закрыть инвестиционный дефицит и улучшить свою инфраструктуру.

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