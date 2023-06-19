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Генсек НАТО: чим більше Україна звільнить територій, тим сильніше буде її позиція у перемовинах

Київ • УНН

 • 948521 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Чим більше Україна звільнить територій під час контрнаступу, тим сильніше буде її позиція за столом перемовин. Водночас встановлення справедливого миру не може означати заморожування війни, як цього прагне росія, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Берліні на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає УНН.

Генсек НАТО: чим більше Україна звільнить територій, тим сильніше буде її позиція у перемовинах

Цитата

"Ми стикаємося з найскладнішим середовищем безпеки в поколінні. Минулого року президент путін відправив сотні тисяч військ в Україну, спричинивши смерть і руйнування. Україна має право звільняти свої території, і зараз йде контрнаступ. Чим більше землі зможуть звільнити українці, тим сильнішою буде їхня сторона за столом переговорів", - зауважив Генсек.

Деталі

Він нагадав, що НАТО не є стороною конфлікту, однак країни-члени альянсу підтримують Україну в її праві на самооборону та захисті в статуті ООН. Водночас він попередив, що замороження конфлікту не може стати основою для встановлення справедливого миру.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але встановлення миру не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої росією", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 14 червня заявив, що Україна розпочала великий контрнаступ, просувається вперед та звільняє більше своїх територій. Він додав, що прогрес на полі бою став можливим, зокрема, завдяки підтримці країн-союзниць НАТО.

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