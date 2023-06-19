Генсек НАТО: чем больше Украина освободит территорий, тем сильнее будет ее позиция в переговорах

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"Мы сталкиваемся с самой сложной средой безопасности в поколении. В прошлом году президент путин отправил сотни тысяч войск в Украину, вызвав смерть и разрушения. Украина имеет право освобождать свои территории, и сейчас идет контрнаступление. Чем больше земли смогут освободить украинцы, тем сильнее будет их сторона за столом переговоров", - отметил Генсек.

Детали

Он напомнил, что НАТО не является стороной конфликта, однако страны-члены альянса поддерживают Украину в ее праве на самооборону и защите в уставе ООН. В то же время он предупредил, что замораживание конфликта не может стать основой для установления справедливого мира.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но установление мира не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", - заявил Столтенберг.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 июня заявил, что Украина начала большое контрнаступление, продвигается вперед и освобождает больше своих территорий. Он добавил, что прогресс на поле боя стал возможным, в частности, благодаря поддержке стран-союзниц НАТО.