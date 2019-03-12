Генпрокурор пояснив, чому розслідування щодо “Укроборонпрому” тривало так довго

“Ми вже коментували інформацію, викладену в мережі щодо “Оптимумспецдеталь”. Перш за все, це — одна з 480-ти кримінальних проваджень щодо концерну “Укроборонпром”, — сказав Луценко.

За його словами, до суду направлено 111 обвинувальних актів, а засуджено вже 77 посадових осіб, в тому числі 4 директора концерну — Київського, Львівського бронетанкового, Миколаївського суднобудівного і т.д.

“В 2016 році у межах своїх компетенцій, Військова прокуратура зареєструвала цю справу. Весь 2018-й йшла податкова перевірка для того, щоб встановити повноту сплати податків ТОВ „Оптимумспецдеталь“, власником якої є громадянин Рогоза”, — сказав генпрокурор.

Він заявив, що журналісти оприлюднили матеріали свого розслідування лише за декілька днів до завершення цієї перевірки.

“Неможливо нарахувати збитки без податкової перевірки. Тому, станом на сьогодні заявляю відповідально, що Військова прокуратура продемонструвала успішність у цій одній з 480 проваджень, бо, по першому факту — по статті „Шахрайство“ Рогоза і два уже колишніх працівники СБУ знаходяться більше ніж рік на лаві підсудних, і це факт. Судові засідання відбуваються у печерському суді регулярно. Військова прокуратура і Служба безпеки нікого не кришує”, — наголосив очільник ГПУ.

За його словами, жодного разу “справа не була ані зупинена, ні перекваліфікована, ні тим більше продана”.

“Відразу після завершення податкової перевірки, отримавши остаточний акт ГФС, була повернена до бюджету вся сума недоїмки до бюджету — близько 30 млн грн — а підозри були вручені керівнику „Оптимумспецдеталь“ Рогозі. В той же день, отримавши з акту перевірки суму збитків, ми направили всі необхідні матеріали до держаної експертизи Міністерства юстиції і в разі, якщо вони зроблять висновок про автентичність переписки, я не виключаю, що підозри можуть бути вручені іншим учасникам в несплаті податків до бюджету”, — додав Луценко.

Нагадаємо, на сьогодні суд уже розглядає справу співробітника Головного управління СБУ у Києві та області Дмитра Москаленка щодо корупції в оборонці.

Як повідомляв УНН, усі питання у справі щодо ймовірного розкрадання та корупції в ДК “Укроборонпром” потрібно адресувати Національному антикорупційному бюро України.

Нагадаємо, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування.

Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах “оборонної” справи.