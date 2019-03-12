Генпрокурор пояснив, чому розслідування щодо “Укроборонпрому” тривало так довго

ukru
22 березня, 17:51 • 79499 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 122116 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 104179 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 104038 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 89448 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101903 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151537 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168035 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154875 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 247478 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.5 м/с
34 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 58996 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 48489 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 48810 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

03:11 • 26324 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 60129 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 164065 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 247479 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 210502 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 195291 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161900 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 57841 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 54327 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 69934 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 50646 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 81927 перегляди
Актуальне
Генпрокурор пояснив, чому розслідування щодо “Укроборонпрому” тривало так довго

Генпрокурор пояснив, чому розслідування щодо “Укроборонпрому” тривало так довго

Київ • УНН

 • 6835 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Протягом 2018 року проходила податкова перевірка щодо повноти сплати податків ТОВ “Оптимумспецдеталь”, без якої неможливо було порахувати збитки, завдані підприємством держбюджету. Про це під час брифінгу у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Ми вже коментували інформацію, викладену в мережі щодо “Оптимумспецдеталь”. Перш за все, це — одна з 480-ти кримінальних проваджень щодо концерну “Укроборонпром”, — сказав Луценко.

За його словами, до суду направлено 111 обвинувальних актів, а засуджено вже 77 посадових осіб, в тому числі 4 директора концерну — Київського, Львівського бронетанкового, Миколаївського суднобудівного і т.д.

“В 2016 році у межах своїх компетенцій, Військова прокуратура зареєструвала цю справу. Весь 2018-й йшла податкова перевірка для того, щоб встановити повноту сплати податків ТОВ „Оптимумспецдеталь“, власником якої є громадянин Рогоза”, — сказав генпрокурор.

Він заявив, що журналісти оприлюднили матеріали свого розслідування лише за декілька днів до завершення цієї перевірки.

“Неможливо нарахувати збитки без податкової перевірки. Тому, станом на сьогодні заявляю відповідально, що Військова прокуратура продемонструвала успішність у цій одній з 480 проваджень, бо, по першому факту — по статті „Шахрайство“ Рогоза і два уже колишніх працівники СБУ знаходяться більше ніж рік на лаві підсудних, і це факт. Судові засідання відбуваються у печерському суді регулярно. Військова прокуратура і Служба безпеки нікого не кришує”, — наголосив очільник ГПУ.

За його словами, жодного разу “справа не була ані зупинена, ні перекваліфікована, ні тим більше продана”.

“Відразу після завершення податкової перевірки, отримавши остаточний акт ГФС, була повернена до бюджету вся сума недоїмки до бюджету — близько 30 млн грн — а підозри були вручені керівнику „Оптимумспецдеталь“ Рогозі. В той же день, отримавши з акту перевірки суму збитків, ми направили всі необхідні матеріали до держаної експертизи Міністерства юстиції і в разі, якщо вони зроблять висновок про автентичність переписки, я не виключаю, що підозри можуть бути вручені іншим учасникам в несплаті податків до бюджету”, — додав Луценко.

Нагадаємо, на сьогодні суд уже розглядає справу співробітника Головного управління СБУ у Києві та області Дмитра Москаленка щодо корупції в оборонці.

Як повідомляв УНН, усі питання у справі щодо ймовірного розкрадання та корупції в ДК “Укроборонпром” потрібно адресувати Національному антикорупційному бюро України.

Нагадаємо, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування.

Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах “оборонної” справи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03