НАБУ провело обшуки в Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки в Ігоря і Олега Гладковських та інших фігурантах справи щодо розкрадання коштів на підприємстві "Укроборонпрому". Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Виходячи з того, що ми побачили в сюжетах, ми зареєстрували два кримінальних провадження. І сьогодні в рамках одного з них було проведено ряд обшуків – їх біля 20, в тому числі і за місцем проживання Ігоря і Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших громадян", - зазначив Ситник.
За його словами, слідчі дії наразі тривають.
При цьому він додав, що НАБУ фактично починає справу з 0, оскільки факти, викладені в сюжеті ЗМІ, були органу не відомі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження по фактах корупції в оборонці.
Керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру колишньому директору дочірнього підприємства Державної компанії “Укрспецекспорт” Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельний підприємства “Спецтехноекспорт” (далі — ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”), причетного до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень.