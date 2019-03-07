НАБУ провело обшуки в Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи

"Виходячи з того, що ми побачили в сюжетах, ми зареєстрували два кримінальних провадження. І сьогодні в рамках одного з них було проведено ряд обшуків – їх біля 20, в тому числі і за місцем проживання Ігоря і Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших громадян", - зазначив Ситник.



За його словами, слідчі дії наразі тривають.



При цьому він додав, що НАБУ фактично починає справу з 0, оскільки факти, викладені в сюжеті ЗМІ, були органу не відомі.



Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження по фактах корупції в оборонці.



Керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру колишньому директору дочірнього підприємства Державної компанії “Укрспецекспорт” Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельний підприємства “Спецтехноекспорт” (далі — ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”), причетного до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень.