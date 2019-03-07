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НАБУ провело обшуки в Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи

НАБУ провело обшуки в Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки в Ігоря і Олега Гладковських та інших фігурантах справи щодо розкрадання коштів на підприємстві "Укроборонпрому". Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Виходячи з того, що ми побачили в сюжетах, ми зареєстрували два кримінальних провадження. І сьогодні в рамках одного з них було проведено ряд обшуків – їх біля 20, в тому числі і за місцем проживання Ігоря і Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших громадян", - зазначив Ситник.

За його словами, слідчі дії наразі тривають.

При цьому він додав, що НАБУ фактично починає справу з 0, оскільки факти, викладені в сюжеті ЗМІ, були органу не відомі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження по фактах корупції в оборонці.

Керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру колишньому директору дочірнього підприємства Державної компанії “Укрспецекспорт” Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельний підприємства “Спецтехноекспорт” (далі — ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”), причетного до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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