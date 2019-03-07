НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантов "оборонительного" дела

"Исходя из того, что мы увидели в сюжетах, мы зарегистрировали два уголовных производства. И сегодня в рамках одного из них было проведено ряд обысков - их около 20, в том числе и по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан ", - отметил Сытник.



По его словам, следственные действия пока продолжаются.



При этом он добавил, что НАБУ фактически начинает дело с 0, поскольку факты, изложенные в сюжете СМИ, были органа не известны.



Напомним, Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.



Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственной хозрасчетной внешнеторговой предприятия "Спецтехноэкспорт" (далее - ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт"), причастного к организации преступной схемы растраты средств, причинившее государственному предприятию ущерб на сумму 55, 5 млн гривен.