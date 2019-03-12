Суд уже розглядає справу співробітника СБУ, який фігурує у розслідуванні щодо корупції в оборонці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На сьогодні суд уже розглядає справу співробітника Головного управління СБУ у Києві та області Дмитра Москаленка щодо корупції в оборонці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.
Справа щодо співробітника Головного управління СБУ у Києві та області Дмитра Москаленка, відкрита Генеральною прокуратурою за підозрою у вчиненні правопорушень передбачених ч. 4 ст.190 КПК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). У межах розпочатого, ще у 2016 році, кримінального провадження він був затриманий співробітниками підрозділу внутрішньої безпеки Служби спільно з Головною військовою прокуратурою.
“Відповідно до вимог законодавства 17 лютого 2017 року він був виведений у розпорядження на час досудового розслідування, під час якого СБУ надавало повне сприяння Генпрокуратурі у цій справі. На сьогодні цю справу вже розглядає суд”, — повідомили у СБУ.
Як повідомляв УНН, усі питання у справі щодо ймовірного розкрадання та корупції в ДК “Укроборонпром” потрібно адресувати Національному антикорупційному бюро України.
Нагадаємо, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування.
Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах “оборонної” справи.