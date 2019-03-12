Суд уже розглядає справу співробітника СБУ, який фігурує у розслідуванні щодо корупції в оборонці

ukru
22 березня, 17:51 • 86777 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 127829 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 106814 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 106545 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 96401 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102805 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152200 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168269 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155008 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 249726 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
6.5 м/с
28 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

7 постраждалих у Києві: міська влада повідомила про наслідки ворожої атаки

23 березня, 00:39 • 22348 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 39770 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 70861 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

04:43 • 24776 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 34483 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 166178 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 249726 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 212290 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 197011 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 163528 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 61472 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 57754 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 72952 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 54116 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84740 перегляди
Актуальне
Суд уже розглядає справу співробітника СБУ, який фігурує у розслідуванні щодо корупції в оборонці

Суд уже розглядає справу співробітника СБУ, який фігурує у розслідуванні щодо корупції в оборонці

Київ • УНН

 • 12824 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. На сьогодні суд уже розглядає справу співробітника Головного управління СБУ у Києві та області Дмитра Москаленка щодо корупції в оборонці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.

Справа щодо співробітника Головного управління СБУ у Києві та області Дмитра Москаленка, відкрита Генеральною прокуратурою за підозрою у вчиненні правопорушень передбачених ч. 4 ст.190 КПК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). У межах розпочатого, ще у 2016 році, кримінального провадження він був затриманий співробітниками підрозділу внутрішньої безпеки Служби спільно з Головною військовою прокуратурою.

“Відповідно до вимог законодавства 17 лютого 2017 року він був виведений у розпорядження на час досудового розслідування, під час якого СБУ надавало повне сприяння Генпрокуратурі у цій справі. На сьогодні цю справу вже розглядає суд”, — повідомили у СБУ.

Як повідомляв УНН, усі питання у справі щодо ймовірного розкрадання та корупції в ДК “Укроборонпром” потрібно адресувати Національному антикорупційному бюро України.

Нагадаємо, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування.

Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах “оборонної” справи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,325.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,014.24