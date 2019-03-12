Суд уже рассматривает дело сотрудника СБУ, который фигурирует в расследовании о коррупции в оборонке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня суд уже рассматривает дело сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко о коррупции в оборонке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытое Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений предусмотренных ч. 4 ст.190 УПК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). В рамках начатого еще в 2016 году, уголовного производства он был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности Службы совместно с Главной военной прокуратурой.
"Согласно требованиям законодательства 17 февраля 2017 он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ давало полное содействие Генпрокуратуре по этому делу. На сегодня это дело уже рассматривается судом", - сообщили в СБУ.
Как сообщал УНН, все вопросы по делу относительно вероятного хищения и коррупции в ГК "Укроборонпром" нужно адресовать Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Напомним, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал по коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был освобожден первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.
НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования.
Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковского и другим фигурантам "оборонительного" дела.