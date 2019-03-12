Монополію на розслідування розкрадань в "оборонці" має НАБУ - Генпрокурор

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Усі питання у справі щодо ймовірного розкрадання та корупції в ДК "Укроборонпром" потрібно адресувати Національному антикорупційному бюро України. Про це під час брифінгу у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Знаю, що суспільство більше цікавиться, чи було в справі розкрадання коштів "Укроборонпрому", чи була корупція з боку посадових осіб концерну державних оборонних підприємств та членів їхньої родини. Цю інформацію вам може надати виключно Національне антикорупційне бюро, яке було спеціально для цього створено, якому відійшли повноваження ГПУ в цьому напрямку ще з моменту його створення", - сказав Генпрокурор.

З його слів, у законі "чорним по білому" зазначено, що корупційні дії директорів державних заводів, керівників держструктур та пов’язаних з ними осіб є виключною монопольною компетенцією НАБУ.

Луценко підкреслив також, що він особисто як Генпрокурор України неодноразово пропонував парламенту і суспільству надати можливість усім правоохоронним органам право на альтернативну підслідність: "Хто виявив корупцію, той доводить її до кінця".

"На жаль, у результаті я отримав масовану атаку від так званих активістів, які оточують НАБУ, а також від представників західних посольств, які оголосили це підривом компетенції НАБУ. Сьогодні всі питання щодо можливої корупції в цій справі ви маєте адресувати монопольному правоохоронному органу - Національному антикорупційному бюро, яке може це зробити", - заявив він.

Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування.

Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи.

Українські Національні Новини

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