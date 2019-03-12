Монополию на расследование хищений в "оборонке" имеет НАБУ - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Все вопросы по делу относительно вероятных хищений и коррупции в ГК "Укроборонпром" нужно адресовать Национальному антикоррупционному бюро Украины. Об этом во время брифинга в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Знаю, что общество больше интересуется, было ли в деле хищенияй средств "Укроборонпрома", была ли коррупция со стороны должностных лиц концерна государственных оборонных предприятий и членов их семьи. Эту информацию вам может предоставить исключительно Национальное антикоррупционное бюро, которое было специально для этого создано, которому отошли полномочия ГПУ в этом направлении еще с момента его создания", - сказал Генпрокурор.
По его словам, в законе "черным по белому" указано, что коррупционные действия директоров государственных заводов, руководителей госструктур и связанных с ними лиц является исключительной монопольной компетенцией НАБУ.
Луценко подчеркнул также, что он лично как Генпрокурор Украины неоднократно предлагал парламенту и обществу предоставить всем правоохранительным органам право на альтернативную подследственность: "Кто обнаружил коррупцию, тоn доводит ее до конца".
"К сожалению, в результате я получил массированную атаку от так называемых активистов, которые окружают НАБУ, а также от представителей западных посольств, объявивших это подрывом компетенции НАБУ. Сегодня все вопросы по возможной коррупции в этом деле вы должны адресовать монопольному правоохранительному органу - Национальному антикоррупционному бюро, которое может это сделать", - заявил он.
Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский.
НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования.
Позже НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантов "оборонного" дела.