Генпрокурор объяснил, почему расследование "Укроборонпрома" длилось так долго

"Мы уже комментировали информацию, изложенную в сети по "Оптимумспецдеталь". Прежде всего, это - одна из 480-ти уголовных производств по концерну "Укроборонпром", - сказал Луценко.

По его словам, в суд направлено 111 обвинительных актов, а осуждено уже 77 должностных лиц, в том числе 4 директора концерна - Киевского, Львовского бронетанкового, Николаевского судостроительного и т.д.

"В 2016 году в рамках своих компетенций, Военная прокуратура зарегистрировала это дело. Весь 2018-й год шла налоговая проверка для того, чтобы установить полноту уплаты налогов ООО "Оптимумспецдеталь", владельцем которой является гражданин Рогоза", - сказал генпрокурор.

Он заявил, что журналисты обнародовали материалы своего расследования лишь за несколько дней до завершения этой проверки.

"Невозможно начислить ущерб без налоговой проверки. Поэтому, на сегодняшний день заявляю ответственно, что Военная прокуратура продемонстрировала успешность в этой одной из 480 производств, так как, по первому факту - по статье "Мошенничество" Рогоза и два уже бывших работники СБУ находятся больше года на скамье подсудимых, и это факт. Судебные заседания проходят в Печерском суде регулярно. Военная прокуратура и Служба безопасности никого не крышует", - подчеркнул глава ГПУ.

По его словам, ни разу "дело не было ни остановлено, ни переквалифицировано, ни тем более продано".

"Сразу после завершения налоговой проверки, получив окончательный акт ГФС, была возвращена в бюджет вся сумма недоимки в бюджет - около 30 млн грн - а подозрения были вручены руководителю "Оптимумспецдеталь" Рогозе. В тот же день, получив из акта проверки сумму убытков, мы направили все необходимые материалы к государственной экспертизе Министерства юстиции и в случае, если они сделают вывод о подлинности переписки, я не исключаю, что подозрения могут быть вручены другим участникам в неуплате налогов в бюджет", - добавил Луценко.

Напомним, сегодня суд уже рассматривает дело сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко о коррупции в оборонке.

Как сообщал УНН, все вопросы по делу относительно вероятного хищения и коррупции в ГК "Укроборонпром" нужно адресовать Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Напомним, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был освобожден первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования.

Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантах "оборонительного" дела.