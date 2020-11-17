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Гарік Корогодський - прем'єру: чому замість "карантину вихідного дня" ви не тестуєте мільйон в день

Гарік Корогодський - прем'єру: чому замість "карантину вихідного дня" ви не тестуєте мільйон в день

Київ • УНН

 • 36361 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Після доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Верховній Раді народним депутатам варто було б його запитати, чому замість карантину вихідного дня в Україні не тестують мільйон людей у день. Про це на своїй сторінці в Facebook написав відомий український бізнесмен Гарік Корогодський.

"Прем'єр-міністр в Раді доповідає депутатам, що кількість тестів досягла 50 тисяч в день. Це більше, ніж в серпні, на 15 тисяч. А до кінця року завдання довести до 70 тисяч на добу, зростання 40% за 2 місяці. Потім він пояснює, чому МОЗ не витрачає всі виділені йому гроші на боротьбу з вірусом. Далі питання депутатів", - написав він.

За словами Корогодського, жоден з депутатів не запитав, чому замість карантину вихідного дня в Україні не тестують мільйон людей в день.

"Словаччина з населенням 5 млн протестувала за вихідні більше 3 млн. А ми до нового року встановили план 70 тисяч. Нагадую - гроші є, багато грошей", - підсумував він в своєму пості.

Всього за кілька годин публікація зібрала близько двох тисяч позитивних реакцій користувачів соцмережі.

"Все вірно, я б зробив пілот в рамках наприклад Києва, великих міст, де генерується валовий продукт і великих спалахів і за 2-3 вихідні перетестував би всіх і ізолював позитивних. Інше питання, як їх утримати на самоізоляції", - написав у коментарях до посту Iaroslav Siryy.

"В Європі менше тестів на душу населення роблять тільки в Албанії. Почесне друге місце", - пише Vladimir Driga.

А ось користувачка Diana Kadatskaya вважає, що влада боїться масового тестування населення, тому що тоді доведеться визнати катастрофу.

"Так це ж тоді доведеться визнати, що в країні катастрофа. Це ж скільки проблем з'явиться. А їх вирішувати треба буде ... Та ну, так простіше. Немає тіла - немає справи", - написала вона.

Нагадаємо, інфекціоністи вважають, що масове ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу може стати альтернативою карантину. Воно дозволить виявити хворих, щоб оперативно їх ізолювати. У свою чергу, здорові і ті, хто перехворів, зможуть продовжити вести бізнес і вільно відвідувати громадські місця.

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