G7 сьогодні опублікує кодекс поведінки для розробників генеративного штучного інтелекту - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністри цифрових технологій і лідери країн G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США) сьогодні опублікують кодекс поведінки для розробників генеративного штучного інтелекту. Кодекс є добровільним, повідомляє Politico, який ознайомився з копією кодексу, пише УНН.
Деталі
Ідея створення кодексу належить колишній голові антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер. Вона ще навесні запропонувала лідерам G7 колективно працювати над кодексом поведінки для розробників генеративного штучного інтелекту. Вестагер віддала перевагу добровільному кодексу, а не законодавству, заявивши, що більш ефективною є широка міжнародна угода про основні норми ШІ.
Проте, ЄС працює і над обов'язковими правилами, і розглядає кодекс як "проміжну ланку до введення регулювання", - заявила глава відділу цифрових технологій Віра Йоурова.
Компанії, які підпишуть кодекс, зобов'язуються знижувати ризики, пов'язані з генеративним ШІ, шляхом виявлення потенційних вразливостей; інформування про можливі обмеження в моделях компанії; створення структур управління ШІ, зокрема в галузі конфіденційності; а також інвестування в засоби контролю безпеки.
Доповнення
Також сьогодні, як повідомляє Politico, буде оприлюднено американське законодавство в галузі ШІ - у вигляді 110-сторінкового виконавчого наказу адміністрації президента США Джо Байдена.
В американському документі міститься заклик до федеральних агентств США використати наявні в них повноваження для нагляду за ШІ. Також говориться про використання коштів американських платників податків для спонукання компаній до поліпшення нагляду за допомогою вигідних контрактів на закупівлю.
Крім того, документ звертається до Федеральної торгової комісії з проханням зайнятися потенційними проблемами конкуренції.
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