G7 сегодня опубликует кодекс поведения для разработчиков генеративного искусственного интеллекта - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Министры цифровых технологий и лидеры стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) сегодня опубликуют кодекс поведения для разработчиков генеративного искусственного интеллекта. Кодекс является добровольным, сообщает Politico, который ознакомился с копией кодекса, пишет УНН.
Детали
Идея создания кодекса принадлежит бывшему главе антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер. Она еще весной предложила лидерам G7 коллективно работать над кодексом поведения для разработчиков генеративного искусственного интеллекта. Вестагер предпочел добровольный кодекс законодательству, заявив, что более эффективным является широкое международное соглашение об основных правилах ИИ.
Тем не менее, ЕС работает и над обязательными правилами, и рассматривает кодекс как "промежуточное звено до введения регулирования", - заявила глава отдела цифровых технологий Вера Йоурова.
Компании, которые подпишут кодекс, обязуются снижать риски, связанные с генеративным ИИ, путем выявления потенциальных уязвимостей; информирование о возможных ограничениях в моделях компании; создание структур управления ИИ, в частности в области конфиденциальности; а также инвестирование в средства контроля безопасности.
Дополнение
Также сегодня, как сообщает Politico, будет обнародовано американское законодательство в области ИИ - в виде 110-страничного исполнительного приказа администрации президента США Джо Байдена.
В американском документе содержится призыв к федеральным агентствам США использовать имеющиеся у них полномочия для надзора за ИИ. Также говорится об использовании средств американских налогоплательщиков для побуждения компаний к улучшению надзора с помощью выгодных контрактов на закупку.
Кроме того, документ обращается в Федеральную торговую комиссию с просьбой заняться потенциальными проблемами конкуренции.
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