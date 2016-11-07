Г.Зубко: Україна має закріпити першість серед країн Європи на "Шовковому шляху"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Україна має закріпити геополітичну позицію першої європейської країни на новому "Шовковому шляху", що є перспективною інвестиційною артерією, яка з’єднує Центральну Азію зі світом. Про це сказав віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко під час відкриття першого українського міжнародного форуму “Ukraine Silk Road Forum 2016”, передає УНН.
“Шовковий шлях - це перспективна інвестиційна артерія, яка з’єднає фактично Центральну Азію з усім світом. Україна є першою європейською країною на цьому шляху і саме це місце ми повинні зайняти в стратегії розвитку наших взаємовідносин”, - наголосив Г.Зубко.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше провів зустріч із послом Китаю в Україні Ду Веєм, під час якої сторони обговорили маршрут доставки товарів з Європи до країн Азії “Шовковий шлях”.