Г.Зубко: Украина должна закрепить первенство среди стран Европы на "Шелковом пути"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина должна закрепить геополитическую позицию первой европейской страны на новом "Шелковом пути", который является перспективной инвестиционной артерией, соединяющей Центральную Азию с миром. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко во время открытия Первого украинского международного форума "Ukraine Silk Road Forum 2016", передает УНН.
"Шелковый путь - это перспективная инвестиционная артерия, которая соединит фактически Центральную Азию со всем миром. Украина является первой европейской страной на этом пути и именно это место мы должны занять в стратегии развития наших взаимоотношений", - подчеркнул Г.Зубко.
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее провел встречу с послом Китая в Украине Ду Веем, во время которой стороны обсудили маршрут доставки товаров из Европы в страны Азии "Шелковый путь".