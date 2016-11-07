Г.Зубко: Украина должна закрепить первенство среди стран Европы на "Шелковом пути"

"Шелковый путь - это перспективная инвестиционная артерия, которая соединит фактически Центральную Азию со всем миром. Украина является первой европейской страной на этом пути и именно это место мы должны занять в стратегии развития наших взаимоотношений", - подчеркнул Г.Зубко.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее провел встречу с послом Китая в Украине Ду Веем, во время которой стороны обсудили маршрут доставки товаров из Европы в страны Азии "Шелковый путь".