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15 марта, 19:03 • 112225 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158136 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132794 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125692 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109991 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104072 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100498 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Г.Зубко: Украина должна закрепить первенство среди стран Европы на "Шелковом пути"

Г.Зубко: Украина должна закрепить первенство среди стран Европы на "Шелковом пути"

Киев • УНН

 • 7038 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина должна закрепить геополитическую позицию первой европейской страны на новом "Шелковом пути", который является перспективной инвестиционной артерией, соединяющей Центральную Азию с миром. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко во время открытия Первого украинского международного форума "Ukraine Silk Road Forum 2016", передает УНН.

"Шелковый путь - это перспективная инвестиционная артерия, которая соединит фактически Центральную Азию со всем миром. Украина является первой европейской страной на этом пути и именно это место мы должны занять в стратегии развития наших взаимоотношений", - подчеркнул Г.Зубко.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее провел встречу с послом Китая в Украине Ду Веем, во время которой стороны обсудили маршрут доставки товаров из Европы в страны Азии "Шелковый путь".

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