Г.Москаль прокоментував тимчасові кадрові зміни у керівництві Закарпатської митниці ДФС
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль розкритикував ініційовані Державною фіскальною службою України кадрові перестановки у зв’язку із відстороненням начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова. Відповідна заява була сьогодні, 29 жовтня, оприлюднена на персональному сайті Геннадія Москаля, передає УНН.
“Так, виконання обов’язків заступника начальника Закарпатської митниці, начальника управління боротьби з митними порушеннями (простіше кажучи, „управління по боротьбі з контрабандою“) покладені на теперішнього начальника відділу митного оформлення № 3 МП „Ужгород“ Євгена Шишолу. Хочу нагадати, що приводом для відсторонення В.Колеснікова стали виявлені порушення при оформленні трьох фур із різноманітною фурнітурою, які 13 жовтня заїхали на митну територію України через МП „Ужгород“. Є.Шишола в цей час був старшим зміни МП „Ужгород“, і саме під його керівництвом митник проводив оформлення фур, у яких потім начебто виявили порушення. Тобто В.Колеснікова, який фізично не міг контролювати оформлення кожного автомобіля, відсторонили з посади, а старшого зміни, який пропустив фури, — призначили в.о. заступника начальника митниці, начальником управління по боротьбі з контрабандою. Для тих, хто має клепку в голові, більше нічого пояснювати не треба”, — йдеться у заяві голови Закарпатської ОДА Г.Москаля.
Як раніше повідомляв УНН, наказом начальника Державної фіскальної служби України Романа Насірова на Закарпатській митниці ДФС тимчасово призначили нового керівника.