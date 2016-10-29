Г.Москаль прокомментировал временные кадровые изменения в руководстве Закарпатской таможни ГФС

"Так, исполнения обязанностей заместителя начальника Закарпатской таможни, начальника управления по борьбе с таможенными нарушениями (проще говоря, "управление по борьбе с контрабандой") возложены на нынешнего начальника отдела таможенного оформления № 3 МП "Ужгород" Евгения Шишолу. Хочу напомнить, что поводом для отстранения В.Колесникова стали выявленные нарушения при оформлении трех фур с разнообразной фурнитурой, которые 13 октября заехали на таможенную территорию Украины через МП "Ужгород". Е.Шишола в это время был старшим смены МП "Ужгород", и именно под его руководством таможенник проводил оформление фур, в которых потом якобы обнаружили нарушения. То есть В.Колесникова, который физически не мог контролировать оформление каждого автомобиля, отстранили от должности, а старшего смены, который пропустил фуры, - назначили и.о. заместителя начальника таможни, начальником управления по борьбе с контрабандой. Для тех, кто имеет клепка в голове, больше ничего объяснять не надо", - говорится в заявлении председателя Закарпатской ОГА Г.Москаля.

Как ранее сообщал УНН, приказом начальника Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова на Закарпатской таможне ГФС временно назначили нового руководителя.