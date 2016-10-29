Г.Москаль прокомментировал временные кадровые изменения в руководстве Закарпатской таможни ГФС
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 29 октября. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль раскритиковал инициированные Государственной фискальной службой Украины кадровые перестановки в связи с отстранением начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова. Соответствующее заявление было сегодня, 29 октября, обнародовано на персональном сайте Геннадия Москаля, передает УНН.
"Так, исполнения обязанностей заместителя начальника Закарпатской таможни, начальника управления по борьбе с таможенными нарушениями (проще говоря, "управление по борьбе с контрабандой") возложены на нынешнего начальника отдела таможенного оформления № 3 МП "Ужгород" Евгения Шишолу. Хочу напомнить, что поводом для отстранения В.Колесникова стали выявленные нарушения при оформлении трех фур с разнообразной фурнитурой, которые 13 октября заехали на таможенную территорию Украины через МП "Ужгород". Е.Шишола в это время был старшим смены МП "Ужгород", и именно под его руководством таможенник проводил оформление фур, в которых потом якобы обнаружили нарушения. То есть В.Колесникова, который физически не мог контролировать оформление каждого автомобиля, отстранили от должности, а старшего смены, который пропустил фуры, - назначили и.о. заместителя начальника таможни, начальником управления по борьбе с контрабандой. Для тех, кто имеет клепка в голове, больше ничего объяснять не надо", - говорится в заявлении председателя Закарпатской ОГА Г.Москаля.
Как ранее сообщал УНН, приказом начальника Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова на Закарпатской таможне ГФС временно назначили нового руководителя.