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Г.Москаль: ГПУ потрібно, щоб я "злив" джерела інформації щодо злочинів під час Революції гідності

Г.Москаль: ГПУ потрібно, щоб я "злив" джерела інформації щодо злочинів під час Революції гідності

Київ • УНН

 • 9696 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Згідно з повісткою Генеральної прокуратури України, допит голови Закарпатськох ОДА Геннадія Москаля у справі щодо злочинів під час Революції гідності призначений на 5 грудня 2016 року. У зв'язку з цим Г.Москаль прокоментував цю ситуацію на своєму персональному сайті, повідомляє УНН.

Нагадаємо, вчора керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що голова Закарпатської ОДА вже тривалий час ігнорує повістки на допит в ефірі одного з телеканалів. Як відповів Г.Москаль на своєму сайті, йому незрозумілі претензії, які висловлює на його адресу С.Горбатюк.

“Тимчасова слідча комісія Верховної Ради (ТСК), яку я очолював, будучи народним депутатом, ще в квітні 2014р. передала в Генпрокуратуру свої матеріали. Результати роботи ТСК були розбиті на 24 епізоди, по 22-х є чіткі висновки, а по 2-х ми не знайшли доказів, чи був склад злочину. Є епізоди дуже прості для розслідування, їх може довести до суду навіть першокурсник юридичного факультету. Наприклад, по зупинці станцій метрополітену 18 січня 2014р. Київське метро за всю історію зупиняли двічі — вперше під час війни, а вдруге під час Революції гідності. Надаю нижче відповідний звіт ТСК — по ньому давно мали бути засуджені винні, а насправді досі нічого не зроблено. То напевно треба взятися нарешті за роботу, а не ходити на телеканали й казати, що не прийшов Москаль, тому слідство зупинилося”, — написав чиновник.

Згідно з повідомленням, Г.Москаля викликають на допит щодо підпалу Будинку профспілок 19 лютого 2014 р. Також Г.Москаль пообіцяв оприлюднити матеріали слідства ТСК, якщо ГПУ не доповість про реальні результати слідства щодо злочинів на Майдані.

“Детальний звіт по цьому злочину ТСК направила в ГПУ ще 15 травня 2014р. (сам документ подано нижче). Там усе чітко розписано, наведені конкретні прізвища силовиків, котрі на час передачі звіту ТСК в Генпрокуратуру ще знаходилися в Україні. І кого з них затримали й засудили? Нікого! Доповідаю пану Горбатюку, що я, на відміну від нього особисто, був на Майдані з початку й до кінця, профспілки не палив, сам ледве врятувався звідти 19 лютого. А спалений будинок досі стоїть у центрі Києва, як символ бездіяльності слідства. 5 грудня я приїду на допит, але прошу доповісти громадськості хоч про якісь реальні результати слідства. Інакше до третьої річниці Революції гідності почну оприлюднювати матеріали ТСК, які покажуть, що слідство фактично нічого не зробило”, — додав Г.Москаль.

Чиновник наголосив, що ТСК дала відповіді на всі питання щодо злочинів під час Революції гідності, а свої джерела інформації він не розкриватиме.

“Головне те, що пана Горбатюка не цікавить фактаж по підпалу Будинку профспілок, він хоче, щоб я „здав“ свої джерела інформації. Однак повідомляю, що, по-перше, народний депутат (а я очолював ТСК саме в цьому статусі) по закону має право не розкривати джерела інформації. А, по-друге, жоден оперативник ніколи не здасть людей, які надають йому інсайдерську інформацію. А якщо здасть — то гріш йому ціна!”, — зазначив голова Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Закарпатській ОДА пояснили, чому Г.Москаль не з’являється на допит в ГПУ.

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