Г.Москаль: ГПУ нужно, чтобы я "слил" источники информации о преступлениях во время Революции достоинства

Напомним, вчера руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что глава Закарпатской ОГА уже длительное время игнорирует повестки на допрос в эфире одного из телеканалов. Как ответил Г.Москаль на своем сайте, ему непонятны претензии, которые высказывает в его адрес С.Горбатюк.

"Временная следственная комиссия Верховной Рады (ВСК), которую я возглавлял, будучи народным депутатом, еще в апреле 2014 года передала в Генпрокуратуру свои материалы. Результаты работы ВСК были разбиты на 24 эпизода, по 22-х есть четкие выводы, а по 2-х мы не нашли доказательств, был ли состав преступления. Есть эпизоды очень простые для расследования, их может довести до суда даже первокурсник юридического факультета. Например, по остановке станций метрополитена 18 января 2014 года. Киевское метро за всю историю останавливали дважды - впервые во время войны, а второй раз во время Революции достоинства. Предоставляю ниже соответствующий отчет ВСК - по нему давно должны быть осуждены виновные, а на самом деле до сих пор ничего не сделано. Наверное надо взяться наконец-то за работу, а не ходить на телеканалы и говорить, что не пришел Г.Москаль, поэтому следствие остановилось", - написал Г.Москаль.

Согласно сообщению, Г.Москаля вызывают на допрос относительно поджога Дома профсоюзов 19 февраля 2014 года. Также Г.Москаль пообещал обнародовать материалы следствия ВСК, если ГПУ не доложит о реальных результатах следствия по преступлениям на Майдане.

"Детальный отчет по этому преступлению ВСК направила в ГПУ еще 15 мая 2014 года (сам документ представлен ниже). Там все четко расписано, приведены конкретные фамилии силовиков, которые на время передачи отчета ВСК в Генпрокуратуру еще находились в Украине. И кого из них задержали и осудили? Никого! Докладываю господину Горбатюку, что я, в отличие от него лично, был на Майдане с начала и до конца, профсоюзы не поджигал, сам едва спасся оттуда 19 февраля. А сожженный дом до сих пор стоит в центре Киева, как символ бездеятельности следствия. 5 декабря я приеду на допрос, но прошу доложить общественности хоть о каких-то реальных результатах следствия. Иначе к третьей годовщине Революции достоинства начну публиковать материалы ВСК, которые покажут, что следствие фактически ничего не сделало", - добавил Г.Москаль.

Глава Закарпатской ОГА отметил, что ВСК дала ответы на все вопросы о преступлениях во время Революции достоинства, а свои источники информации он раскрывать не будет.

"Главное то, что Горбатюка не интересует фактаж по поджогу Дома профсоюзов, он хочет, чтобы я "сдал" свои источники информации. Однако сообщаю, что, во-первых, народный депутат (а я возглавлял ВСК именно в этом статусе) по закону имеет право не раскрывать источники информации. А, во-вторых, ни один оперативник никогда не сдаст людей, которые дают ему инсайдерскую информацию. А если сдаст - то грош ему цена!", - отметил глава Закарпатской ОГА.

Напомним, как сообщал УНН, в Закарпатской ОГА объяснили, почему Г.Москаль не появляется на допрос в ГПУ.