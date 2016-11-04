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Г.Москаль готовий піти на генетичну експертизу, щоб довести, що не відрізняється від корінних закарпатців

Г.Москаль готовий піти на генетичну експертизу, щоб довести, що не відрізняється від корінних закарпатців

Київ • УНН

 • 8793 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА готовий піти на генетичну експертизу, щоб довести, що нічим не відрізняється від корінних закарпатців. Такий коментар Г.Москаля оприлюднила сьогодні, 4 листопада, прес-служба Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН. Відповідна інформація з′явилася й на персональному сайті Г.Москаля.

Так Геннадій Москаль відреагував на заяву одного з депутатів Закарпатської облради, у якій останній заявляє, що для нього, як корінного закарпатця, є неповагою, коли Президент призначає на керівні посади людей з інших областей.

“Я готовий піти з паном Ленд’єлом (Золтан Ленд′єл, керівник фракції політичної партії “Єдиний центр” у Закарпатській обласній раді — ред.) на генетичну експертизу в будь-якому медичному центрі, і хай фахівці скажуть, чим я, як людина, відрізняюся від нього, корінного закарпатця. Якщо експерти скажуть, що є якісь відмінності, одразу зберу речі й піду додому на Буковину. Те, що говорить керівник фракції “ЄЦ” — це в натуральному вигляді ксенофобія, тобто страх перед чужинцями. Тому, якщо партія “ЄЦ” ксенофобська, то нехай її члени приймають таблетки й лікуються. А ми діємо за принципом “Україна — єдина”, і не вказуємо, хто чужий, а хто свій, — заявляє Г.Москаль.

Нагадаємо, мер Мукачевого З.Ленд′єл 2 листопада назвав неповагою Президента призначення на керівні посади представників інших областей. 

"Президент чомусь вважає, що ми тут, на місцях, не можемо розібратися у своїх проблемах. Для мене, як для корінного закарпатця, це неповага. Насправді, закарпатська громада більше знає про свої проблеми і шляхи їх вирішення. Ми у власній хаті хочемо мати свій власний порядок, за який будемо відповідати", - зазначив він.

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