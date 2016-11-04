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Г.Москаль готов пойти на генетическую экспертизу, чтобы доказать, что не отличается от коренных закарпатцев

Г.Москаль готов пойти на генетическую экспертизу, чтобы доказать, что не отличается от коренных закарпатцев

Киев • УНН

 • 8791 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Председатель Закарпатской ОГА готов пойти на генетическую экспертизу, чтобы доказать, что ничем не отличается от коренных закарпатцев. Такой комментарий Г.Москаля обнародовала сегодня, 4 ноября, пресс-служба Закарпатской ОГА, передает корреспондент УНН. Соответствующая информация появилась и на персональном сайте Г.Москаля.

Так Геннадий Москаль отреагировал на заявление одного из депутатов Закарпатского облсовета, в которой последний заявляет, что для него, как коренного закарпатца, является неуважением, когда Президент назначает на руководящие должности людей из других областей.

"Я готов пойти с господином Лендьела (Золтан Лендьел, руководитель фракции политической партии" Единый центр "в Закарпатском областном совете - ред.) на генетическую экспертизу в любом медицинском центре, и пусть специалисты скажут, чем я, как человек, отличаюсь от него, коренного закарпатца. Если эксперты скажут, что есть какие-то различия, сразу соберу вещи и уйду домой на Буковину. То, что говорит руководитель фракции "ЕЦ" - это в натуральном виде ксенофобия, то есть страх перед чужаками. Поэтому, если партия "ЕЦ" ксенофобская, то пусть ее члены принимают таблетки и лечатся. А мы действуем по принципу "Украина - едина", и не указываем, кто чужой, а кто свой, - заявляет Г.Москаль.

Напомним, мэр Мукачево З.Лендьел 2 ноября назвал неуважением Президента назначения на руководящие должности представителей других областей.

"Президент почему-то считает, что мы здесь, на местах, не можем разобраться в своих проблемах. Для меня, как для коренного закарпатца, это неуважение. На самом деле, закарпатская община больше знает о своих проблемах и путях их решения. Мы в собственном доме хотим иметь свой собственный порядок, за который будем отвечать ", - отметил он.

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Украинские Национальные Новости

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