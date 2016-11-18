Г.Корбан: Дніпровська команда – нерозривна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Дніпровська команда, яка 2014-го року зупинила російську навалу в Україні, є нерозривною. Про це 18 листопада, під час загального зібрання прихильників “Українського об’єднання патріотів — УКРОП” в Дніпрі, заявив керівник Дніпропетровської обласної організації УКРОПу Геннадій Корбан, передає УНН.
На заході були присутні близько тисячі делегатів з усієї України та з-за кордону.
Геннадій Корбан виступив у режимі скайп-конференції. Керівник Дніпропетровської обласної організації УКРОПу наголосив, що без вирішення внутрішніх проблем партія не зможе рухатися далі. А зустріч прихильників у Дніпрі провели для того, щоб не дозволити нинішньому керівництву УКРОПу “розкидатися” членами партії.
“Владу захопили інтригани, які не поділяють справжніх цінностей партії. Я не дозволю нікому „розмазувати“ і розривати нашу Дніпровську команду, яка була спочатку і яка захистила країну. Нинішнє керівництво партії повністю завалило організаційну роботу, роботу секретаріату. Вони сприяють конфліктам і прибирають неугодних”, — зазначив Геннадій Корбан.
У свою чергу один із учасників зібрання, керівник міського УКРОПу в Дніпрі Олександр Санжара нагадав, як у грудні минулого року були підроблені документи та, неодноразово, — підпис Геннадія Корбана. Згодом це призвело до зміщення Геннадія Корбана з посади очільника політради партії та обрання на його місце Дениса Борисенка.