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15 марта, 19:03 • 108248 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147403 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126025 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119377 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106251 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102117 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95618 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Г.Корбан: Днепровская команда - неразрывная

Г.Корбан: Днепровская команда - неразрывная

Киев • УНН

 • 10142 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Днепровская команда, которая в 2014-м году остановила российское нашествие в Украине, является неразрывной. Об этом 18 ноября, во время общего собрания сторонников "Украинского объединения патриотов - УКРОП" в Днепре, заявил руководитель Днепропетровской областной организации укропа Геннадий Корбан, передает УНН.

На мероприятии присутствовали около тысячи делегатов со всей Украины и из-за рубежа.

Геннадий Корбан выступил в режиме скайп-конференции. Руководитель Днепропетровской областной организации укропа подчеркнул, что без решения внутренних проблем партия не сможет двигаться дальше. А встреча сторонников в Днепре провели для того, чтобы не позволить нынешнему руководству Укроп "разбрасываться" членами партии.

"Власть захватили интриганы, которые не разделяют настоящих ценностей партии. Я не позволю никому "размазывать" и разрывать нашу Днепровскую команду, которая была изначально и которая защитила страну. Нынешнее руководство партии полностью завалило организационную работу, работу секретариата. Они способствуют конфликтам и убирают неугодных ", - отметил Геннадий Корбан.

В свою очередь один из участников собрания, руководитель городского укроп в Днепре Александр Санжара напомнил, как в декабре прошлого года были поддельные документы и, неоднократно, - подпись Геннадия Корбана. Впоследствии это привело к смещению Геннадия Корбана с должности главы политсовета партии и избрания на его место Дениса Борисенко.

Украинские Национальные Новости

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