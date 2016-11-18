Г.Корбан: Днепровская команда - неразрывная
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Днепровская команда, которая в 2014-м году остановила российское нашествие в Украине, является неразрывной. Об этом 18 ноября, во время общего собрания сторонников "Украинского объединения патриотов - УКРОП" в Днепре, заявил руководитель Днепропетровской областной организации укропа Геннадий Корбан, передает УНН.
На мероприятии присутствовали около тысячи делегатов со всей Украины и из-за рубежа.
Геннадий Корбан выступил в режиме скайп-конференции. Руководитель Днепропетровской областной организации укропа подчеркнул, что без решения внутренних проблем партия не сможет двигаться дальше. А встреча сторонников в Днепре провели для того, чтобы не позволить нынешнему руководству Укроп "разбрасываться" членами партии.
"Власть захватили интриганы, которые не разделяют настоящих ценностей партии. Я не позволю никому "размазывать" и разрывать нашу Днепровскую команду, которая была изначально и которая защитила страну. Нынешнее руководство партии полностью завалило организационную работу, работу секретариата. Они способствуют конфликтам и убирают неугодных ", - отметил Геннадий Корбан.
В свою очередь один из участников собрания, руководитель городского укроп в Днепре Александр Санжара напомнил, как в декабре прошлого года были поддельные документы и, неоднократно, - подпись Геннадия Корбана. Впоследствии это привело к смещению Геннадия Корбана с должности главы политсовета партии и избрания на его место Дениса Борисенко.